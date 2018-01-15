Мельбурн, Австралия, 15 января, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга она уступила представительнице Румынии Ирине Бегу.

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Встреча, продолжавшаяся 3 часа 1 минуту, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 8:6 в пользу Бегу.

Макарова после выигрыша первого сета во второй партии вела со счётом 4:0. Однако не смогла дожать соперницу и позволила сравнять счёт. В решающем третьем сете Бегу сумела вырвать победу в 14-м гейме.

Российская теннисистка два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету румынки два эйса, шесть ошибок на подаче и 6 из 16 выигранных брейков.

Также из российских теннисисток в Australian Open примут участие Анна Калинская, Елена Веснина, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Наталья Вихлянцева, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 15 по 28 января в Мельбурне.

Australian Open-2018. Женщины. Первый круг.

Ирина Бегу (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия) — 3:6, 6:4, 8:6.

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