Вашингтон, 15 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Советники возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии приступили к подготовке так называемых сил безопасности границы (СБГ), заявил представитель пресс-службы коалиции полковник Томас Вил, передает The Defense Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

На сегодняшний день, по словам Вила, ведется переподготовка 230 человек из числа боевиков «сирийских демократических сил», которых США называют своими союзниками в регионе.

Всего же, по его словам, окончательная численность подразделений СБГ должна составить около 30 тыс. человек.

«Базой новой силовой структуры по сути станут приблизительно 15 тыс. членов «сирийских демократических сил», которые пройдут переподготовку для несения службы в погранвойсках, поскольку их борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершается», — отметил представитель коалиции.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января подчеркнул, что Анкара будет отстаивать свои интересы как за столом переговоров, так и с оружием в руках. Любые шаги в регионе, которые не станут учитывать интересов Турции, обречены на провал, добавил турецкий лидер.

Он также заявил о возможной операции турецких войск в сирийских районах, контролируемых силами самообороны сирийских курдов.

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