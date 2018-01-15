Пекин, 15 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Две ведущие китайские компании провели церемонию закладки строительства подводного трубопровода в Нигерии, сообщает 15 января китайская газета «Жэньминь жибао».

Трубопровод

Трубопровод строится для нигерийской компании Dangote Oil Refining Company Limited в порту Лагос, являющимся крупнейшим экономическим хабом страны.

Представители высшего руководства компании Nigerian Dangote's Group, заместитель генерального директора китайской компании China Harbor Engineering Co (Нигерия) Се Сяньцзюй и генеральный директор China's Offshore Oil Engineering Company (COOEC) Чжан Цин приняли участие в церемонии близ свободной торговой зоны Lekki в Нигерии.

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Трубопровод является частью проекта Dangote, включающего в себя сам газопровод, а также переработку удобрений и нефтепродуктов.

Объем работ включает в себя транспортировку и установку девяти подводных труб общей длиной 100 км на глубине до 40 метров. Из них шесть труб достигают в диаметре 24 дюйма, еще три — 48 дюймов.

Китайские партнеры также установят систему из пяти выносных причальных установок, причальный буй якорного типа весом 240 тонн и манифольд подводного трубопровода для транспортных танкеров снабжения, транспортирующих нефть и нефтепродукты.

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По словам Се, качество работ будет соответствовать высочайшим мировым стандартам. Представитель Dangote's Group Сумиль Катавиа отметил, что выбор при поиске исполнителя заказа пал на COOEC и China Harbor именно в виду того, что они могут обеспечить качество выполнения работ мирового класса.

Нефтеперерабатывающий завод Dangote, который в настоящее время находится на этапе строительства поможет сэкономить Нигерии $12 млрд в год на импортозамещении, создав при этом 4 тыс. новых рабочих мест и понизив стоимость топлива. Количество непрямых рабочих мест, которые могут появиться в экономике этой страны могут достигнуть 145 тыс.

Завод сможет перерабатывать 650 тыс. Баррелей сырой нефти ежедневно, в то время, как нефтехимический завод производить в год 780 тыс. тонн полипропилена и 500 тыс. тонн полиэтилена, в то время, как фабрика по производству удобрений сможет ежегодно выдавать 3 млн тонн мочевины.

Запуск завода, по словам представителей компании Dangote, намечен на сентябрь 2019 года.

Напомним, что Китай активно продвигает свои экономические и политические интересы в Африке, справедливо видя в ней потенциал для своего укрепления в статусе супердержавы.

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