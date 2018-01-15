Москва, 15 января, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В последний торговый день недели (12 января) торги по нефти завершились ростом. На торгах в Европе цена на Brent снижалась до $68,58, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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К нисходящей коррекции её подтолкнули новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана на 120 дней. К закрытию торгов цена восстановилась до $69,86.

Последний еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю с 6 по 12 января количество буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 единиц до 752 штук, количество установок по добыче газа — на 5 единиц до 187 штук.

Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на 15 единиц до 939 штук.

Сегодня, 15 января, на торгах в Азии Brent стоит $69,81. Цена торгуется около максимума четверга $70. Учитывая выходной день в США, с продвижением вверх у покупателей могут возникнуть проблемы.

Чтобы продолжить ралли, покупателям нужно удерживать уровень $69,30. Если цена упадет ниже его, то возрастут риски уйти к $67,50.

Ближайшие цели для покупателей остаются на уровнях $70,70 и $71,85.

Напомним, 12 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,88%, до $69,87 за баррель, WTI — на 0,86%, до $64,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,69 за баррель.

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