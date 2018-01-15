Киев, 15 января, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Лидер движения «Рух новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал сообщения грузинского телеканала «Рустави-2» о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы ранее обращался в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк, — написал Саакашвили. — И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ».

Напомним, ранее грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал копии обращений, которые Порошенко якобы направил в ФСБ РФ в 2007 году после того, как ему было отказано во въезде в РФ.

В одном обращении Порошенко обязуется во время пребывания в РФ соблюдать ее законы и не принимать участия в деятельности, направленной против интересов Москвы. В другом он уверяет, что занимается привлечением инвестиций «в интересах России».

В администрации президента Украины эти документы назвали «фейком».

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