Нант, Франция, 15 января, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Скандальный эпизод произошёл в матче 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ». Видео инцидента опубликовано на странице издания Globo Esporte в «Твиттере».

Павел Ковалевский. Порка. 1880

На 90-й минуте матча футболисты «ПСЖ» проводили контратаку. В это время защитник «Нанта» Диего Карлос возвращался к своим воротам и случайно задел главного арбитра Тони Шапрона, после чего тот упал.

Судья в ответ попытался сначала ударить футболиста ногой, после чего показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Также за это «нарушение» был назначен свободный удар.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» одержал гостевую победу над «Нантом» со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник парижан Анхель ди Мария.

На данный момент «ПСЖ» является лидером чемпионата Франции. Парижане набрали 53 очка и опережают ближайших соперников на 11 баллов. «Нант» занимает пятое место, в его активе 33 очка.

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