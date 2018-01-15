Ланьчжоу, Китай, 15 января, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Китай запустил спутник, который будет с орбиты помогать в поиске ресурсов на Земле, сообщает китайское агентство Синьхуа.

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Запуск спутника успешно состоялся 13 января в 15:10 по местному времени с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби в провинции Ганьсу.

За доставку исследовательского спутника на орбиту отвечала ракета-носитель «Чанчжэн-2D». Таким образом, очередной запуск стал уже 263-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».

Напомним, что 12 января с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-3В» с двумя навигационными спутниками на борту.

Спутники BeiDou-3 успешно были выведены на орбиту и дополнили навигационную группировку системы BeiDou, являющейся аналогом американской GPS и российской ГЛОНАСС.