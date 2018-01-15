Договор о дружбе России с Украиной предложили денонсировать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Частично денонсировать: Затулин внёс предложения по договору о дружбе с Украиной;
- «Внезапно выяснилось — это не Россия»: кто на самом деле вмешивался в выборы в США?
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- «Головы оторвём»: президент Турции пригрозил сирийским курдам;
- Христианские традиции: Путин высказался о захоронении тела Ленина.