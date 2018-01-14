Мадрид, 15 января, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 14 января на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Реал Сосьедад» и «Барселона», завершившийся волевой победой гостей со счетом 4:2.

Fcbarcelona.com ФК «Барселона»

На 11-й минуте бразильский форвард Виллиан Жозе открыл счет, замкнув навес Хаби Приэто — 1:0. Через 23 минуты испанский атакующий полузащитник Хуанми увеличил преимущество в счете, замкнув передачу Серхио Каналеса — 2:0. На 39-й минуте хавбек сборной Бразилии Паулиньо сократил отставание в счете, замкнув поперечный прострел Луиса Суареса с левого фланга — 2:1. В начале второго тайма Луис Суарес забил шикарный гол, перебросив мяч через вратаря — 2:2. Через 20 минут Суарес оформил дубль и вывел «сине-гранатовых» вперед — 2:3. На 84-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил окончательный счет великолепным ударом со штрафного — 2:4.

Статистика матча («Реал Сосьедад» / «Барселона»)

Удары 11/7

Удары в створ 6/5

Владение 47%/53%

Фолы 14/11

Набрав 51 очко, «Барселона» безоговорочно осталась лидером турнира. «Реал Сосьедад» с 23 очками остался висеть над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Родригес, Навас, Льоренте, Одриосола, Приэто, Илльярраменди, Сурутуса, Каналес, Хуанми, Жозе.

«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Гомиш, Месси, Суарес.

Главный арбитр матча: Хосе Луис.

Предупреждения: Роберто — 60, Илльярраменди — 63, Оярасабаль — 84, Пике — 90+2.

Голы: Жозе 11 — 1:0, Хуанми 34 — 2:0, Паулиньо 39 — 2:1, Суарес 50 — 2:2, Суарес 71 — 2:3, Месси 84 — 2:4.