Москва, 14 января, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Решение коалиции США о создании «сил безопасности границы» на территории Сирии нарушает суверенитет страны и устав ООН. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в интервью РИА «Новости».

Archive.defense.gov Американский флаг

По словам сенатора, решение США и их союзников по данному вопросу — «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства».

Косачев добавил, что борьба с международной группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не терпит односторонних и несогласованных действий, в чем США должны были неоднократно убедиться.

Ранее издание The Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила сообщило, что международная коалиция, возглавляемая США, приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.

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