Сумы, Украина, 14 января, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Мужчину, который устроил стрельбу по гражданам, задержали в Сумах (Украина). Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области на странице в соцсети Facebook.

U.S. Department of Defense Стрельба из пистолета

«Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу по гражданам, — говорится в сообщении. — Инцидент произошел на ул. Привокзальной».

По предварительным данным, всего злоумышленник произвел из пистолета 4 выстрела. В результате инцидента пострадали двое мужчин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

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