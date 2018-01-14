Кёльн, Германия, 14 января, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Футболисты «Кельна» на своем поле переиграли менхенгладбахскую «Боруссию» в матче восемнадцатого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 14 января на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне, завершилась со счетом 2:1.

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У победителей голевыми действиями отметились Фредерик Соренсен и Симон Теродде. У гостей единственный мяч забил Раффаэл.

После восемнадцати матчей в чемпионате Германии «Кельн» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Клуб «Боруссия» (Менхенгладбах), набравший 28 баллов, находится на шестой позиции.

Чемпионат Германии. 18-й тур

«Кельн» (Кельн) — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 2:1.

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