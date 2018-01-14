Днепропетровск, Украина, 14 января, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили намерен найти «300 спартанцев» для создания новой власти на Украине. Об этом сообщил сам экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти на Украине, — написал Саакашвили. — Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник (15 января) в Днепре для диалога на все главные темы».

11 января бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что присвоение грифа секретности материалам по делу о конфискации якобы принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу $1,5 млрд на самом деле указывает на то, что указанные средства вывели за границу личные финансисты нынешнего президента страны Петра Порошенко.

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