Дамаск, 14 января, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Международная коалиция, возглавляемая США, приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы на подконтрольной ей территории. Об этом, как передает The Defense Post, сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

U.S. Army Американские военные

По его словам, на данный момент переподготовку проходят 230 человек, конечная численность структуры должна составить 30 тысяч.

«Фундаментом новой силовой структуры по сути станут приблизительно 15 тыс. членов «сирийских демократических сил», которые пройдут переподготовку для несения службы в пограничных войсках, поскольку их борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходит к концу», — добавил Вил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара продолжит защищать свои интересы как за столом переговоров, так и «на поле битвы».

По его словам, любые шаги в регионе, не учитывающие интересы Турции, потерпят неудачу.

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