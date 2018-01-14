Берлин, 14 января, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко запретили на три года въезд в страны Европейского союза. Об этом политолог сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Въезд запрещён

«Привет от польских «друзей»: по запросу Варшавы мне запрещен въезд в ЕС сроком на 3 года, — написал Бондаренко. — Оказывается, еще 17 ноября прошлого года».

По его словам, о запрете на въезд ему сообщили, когда он прилетел в берлинский аэропорт Тегель. Бондаренко уточнил, что прибыл в Германию для участия в собрании партии Die Linke.

«Ожидаю решение немецкой полиции», — добавил Бондаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналисты телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолий и Ольга Курлаевы были задержаны в Риге и депортированы по решению властей Латвии 3 и 4 января 2018 года. Представителей СМИ обвинили в «угрозе национальной безопасности».

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