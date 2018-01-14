МИД Украины поставил РФ в один ряд с Сирией и Ливией
Киев, 14 января, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Гражданам Украины не стоит посещать «опасные страны», среди которых, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия. Об этом сообщил Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц на своей странице в соцсети Twitter.
«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию, — написал дипломат. — Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь».
4 января в Департаменте консульской службы украинского МИД сообщили, что гражданам Украины следует воздержаться от поездок в РФ, чтобы не «рисковать собственной свободой». При этом во внешнеполитическом ведомстве сослались на опубликованное ранее заявление СБУ об «антиукраинских провокациях» российских спецслужб.
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