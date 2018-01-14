Вашингтон, 14 января, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) планирует баллотироваться в сенат США от Демократической партии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Tim Travers Hawkins Челси (Брэдли) Мэннинг

«Бывший военнослужащий, трансгендер Мэннинг подала заявку на участие в выборах в штате Мэриленд и претендует на место сенатора-демократа Бена Кардена — передает вещатель. — Выборы пройдут в ноябре (2018 г)».

Отмечается, что заявление Мэннинг было зарегистрировано еще 11 января текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рядовой разведки США Брэдли Мэннинг был арестован во время службы в Ираке в мае 2010 г. Мужчина признал, что передал разоблачительному ресурсу WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов.

В августе 2013 г. Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В 2016 г. президент США Барак Обама подписал указ о помиловании военного, и в мае 2017 г. он вышел на свободу.

Имя Челси мужчина взял уже в тюрьме, где принял решение сменить пол и прошел курс гормональной терапии.

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