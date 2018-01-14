Анкара, 14 января, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Эсминец ВМС США Carney, оснащенный противоракетной системой «Иджис», покинул акваторию Черного моря. Об этом сообщает блог Yörük Işık‏ на странице в соцсети Twitter, который отслеживает движение военных кораблей через Босфор.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Carney

«Эсминец ВМС США Carney покинул акваторию Черного моря 13 января», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января 2018 года ракетный эсминец ВМС США Carney, на борту которого размещены противоракеты «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк», вошел в акваторию Черного моря.

8 января эсминец ВМС США прибыл в порт Одессы. Корабль стал первым боевым судном НАТО, прибывшим в город в текущем году.

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