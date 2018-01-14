Калуга, 14 января, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В калужском пригородном селе Ждамирово сегодня, 14 января состоялось торжественное открытие женского монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери на реке Калужке, сообщает пресс-службы областного правительства.

Пресс-служба правительства Калужской област Митрополит Калужский и Боровский Климент

В рамках церемонии митрополит Калужский и Боровский Климент совершил в храме Рождества Пресвятой Богородицы божественную литургию.

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии открытия монастыря

По окончании церковной службы губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил священнослужителей и прихожан с открытием нового монастыря. Глава региона подчеркнул, что за последние десятилетия в регионе возрождено более сорока монастырей и монастырских подворий, что почти в два раза больше, чем до революции 1917 года.

«Это говорит о возобновлении духовной жизни, о стремлении людей приобщиться к православным традициям и обрести истинную веру», — сказал губернатор.

Анатолий Артамонов особо отметил заботу владыки Климента и многолетние труды матушки Николаи, настоятельницы Свято-Никольского Черноостровского монастыря, «чье подворье положило начало новой обители, которая будет развивать церковную жизнь, помогая воцерковлению людей».

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии открытия монастыря

Калужский губернатор пожелал насельницам нового монастыря и его настоятельнице матушке Параскеве успехов на духовном поприще, счастья, благоденствия и помощи Божией в достижении поставленных целей.

В этот же день, губернатор Анатолий Артамонов в сопровождении игумении монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери монахини Параскевы осмотрел здание воскресной школы подворья Свято-Никольского Черноостровского монастыря при храме Рождества Пресвятой Богородицы на реке Калужке.

Пресс-служба правительства Калужской области Женский монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери

Напомним, монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери создан по ходатайству митрополита Климента на основе подворья Черноостровского монастыря. Он стал девятым монастырем Калужской митрополии и седьмым в Калужской епархии. В настоящее время в Калужской области зарегистрировано порядка 259 религиозных организаций, которые в основном они относятся к Русской православной церкви.