Москва, 14 января, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Руководство президиума генсовета «Единой России» и многие депутаты Государственной думы РФ сегодня, 14 января, приняли участие в своеобразном едином дне сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Партия по просьбе активистов и сборщиков подписей предоставила несколько сотен площадок общественных приемных по всей стране. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пришел в приемную партии в Санкт-Петербурге, заместители секретаря генсовета Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов и Сергей Железняк отдали свои подписи в Москве. Как сообщает пресс-служба партии, ранее свои подписи уже поставили заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина и руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Er.ru Пункт сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Андрей Турчак написал в своем Instagram: «Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина — это не агитация «Единой России», это желание наших граждан по всей стране высказать своё мнение…».

«…ЕР открыла свои общественные приёмные для сборщиков подписей предвыборного штаба Путина на весь воскресный день, — отметил на своей странице в «Фейсбук» Евгений Ревенко. — И все равно — очереди! Я свою отстоял и подпись поставил. Это моя гражданская позиция».

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Выборный написал у себя в «Фейсбук»: «Пока стоял в очереди, встретил жителей своего 210-го избирательного округа, которые выразили свою активную позицию на этот счёт. Одновременно ответил на вопросы, договорились о приеме. Выходной — плодотворный».