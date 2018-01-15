Иркутск, 15 января, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Подписанное Дмитрием Медведевым постановление в отношении Байкала усиливает опасения экологов. Что беспокоило их в состоянии Байкала и чем грозит подписанный Медведевым документ, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал. Прибой

Постановление устанавливает максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой. Заявленная цель — «избежать угрозы чрезвычайной ситуации и обеспечить водо-, тепло‑ и энергоснабжение населения и объектов экономики и социальной сферы региона». Иначе считает руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, эколог и геолог Евгений Кислов. По его мнению, все дело в промышленниках, на пользу которым идет вредящее озеру решение:

«Медведев подписал постановление об увеличении пределов колебаний Байкала. Озеро разрешили сливать, как воду из бачка унитаза», — написал Кислов.

Продолжается обсуждение и Иркутской ГЭС, которая, по мнению экспертов, буквально «выжимает» озеро. Через ГЭС каждую секунду проходит 1300 кубометров воды, что в 2,5 раза больше, чем приносит главный приток Байкала — Селенга. Специалисты-экологи наравне с жителями Бурятии убеждены, что Байкал превращен в регулируемое водохранилище. Что же касается имеющихся серьезных экологических проблем, профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета, доктор биологических наук Валерий Журавлёв считает, что подписанное премьер-министром постановление этих проблем только добавит.

«Дмитрия Медведева можно понять: условия водности год от года могут меняться. Но пока мы не научимся точно прогнозировать этот процесс, затея со сливом точно не самая лучшая», — заявил профессор.

Какие противоречия осложняют решение вопросов относительно работы Иркутской ГЭС и регулирования уровня воды в озере, читайте в статье: Медведев официально разрешил «слить» Байкал

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