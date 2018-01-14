Киев, 14 января, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко и президент страны Петр Порошенко страдают от «паранойи из-за США». Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Найем в эфире телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Они (Порошенко и Луценко) уверены, что США — это их самая большая беда», — сказал Найем.

По его словам, президент Украины и Генпрокурор страны по «своей политической психологии являются вассалами», то есть им необходимо, чтобы кто-то сказал им, что надо делать.

«Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя», — говорит Найем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Павел Кухта сообщил, что в 2018 году Украина может «потерять платежеспособность» из-за обвала цен на экспортируемое сырье, а также в результате потери рынков сбыта.

По его словам, Украина ежегодно тратит 4% ВВП на обслуживание государственного долга.

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