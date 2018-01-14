Йошкар-Ола, 14 января, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Сернурском районе Марий Эл открылась животноводческая ферма «Лукоз» на 5 тыс. голов коз. Инвестиции в проект составили 60 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Коза

На эти средства были реконструированы 4 животноводческих помещения заброшенного хозяйства на 4 тыс. скотомест, а также дополнительно построен новый корпус облегченной конструкции холодного содержания коз на 1 тыс. голов с кормлением гранулированными кормами, автоматизированным поением и доением.

По словам основателя компании ООО «СХП «Лукоз» Владимира Кожанова, в будущем планируется довести численность поголовья до 10 тыс. коз.

Предприятия планируют до 2025 года освоить инвестиции в объеме 1,3 млрд. рублей на строительство животноводческих объектов и завода по производству продуктов детского питания мощностью переработки 60 тонн молока в сутки.

Ввод в строй новой козьей фермы позволит «Лукозу» увеличить надои молока и довести их до 2,5 тыс. тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Александр Евстифеев еще в статусе врио главы Марий Эл говорил, что республика должна идти по пути развития сельского хозяйства, как регион с «чистейшей экологией».

Он отмечал, что Марий Эл — крупнейший в Европе производитель козьего молока.

«Ферма «Лукоз» — часть мощного агрохолдинга, куда входит Сернурский сырзавод, выпускающий прекрасные сыры на разный вкус и кошелек. Таких сельхозпроизводителей и надо поддерживать в первую очередь», — констатировал Евстифеев.