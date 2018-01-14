Калуга, 14 января, 2018, 16:03 — ИА Регнум. На металлической конструкции вертолётной площадки, расположенной на берегу Яченского водохранилища в Калуге сегодня, 14 января было обнаружено тело девушки.

Одиночество

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Михаил Поляков, по предварительным данным, смерть девушки не носит криминальный характер. Погибшей был 21 год. При себе у девушки была предсмертная записка, в которой она сообщала о своем одиночестве.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, условия и образ жизни погибшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года, Следственный комитет России начал проверку по факту гибели экс-участницы телепроекта «Дом-2» Марии Политовой. Труп девушки был обнаружен возле одного из домов в поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья.

Известно, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

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