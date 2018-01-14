Москва, 14 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин об уголовных делах, которые ведет российская юстиция по фактам реабилитации нацизма на Украине. Об этом Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», опубликованном сегодня, 14 января.

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Бастрыкин напомнил, что украинские военнослужащие в течение трёх лет неоднократно обстреливали из тяжёлых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса. Это привело к гибели многих сотен мирных жителей.

«Следственный комитет России квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса «Применение запрещённых средств и методов ведения войны», — рассказал Бастрыкин.

Уголовные дела по фактам таких обстрелов возбуждены и ведутся органами российской юстиции.

Параллельно с этим продолжаются расследования уголовных дел по факту нападений на российские заграничные учреждения, которые расположены на территории Украины. Бастрыкин напомнил, что согласно нормам международного права, на такие учреждения распространяется международная защита.

На особо контроле находятся уголовные дела, возбужденные по фактам осквернения посвящённых борьбе с фашизмом сооружений и символов российской воинской славы.

«Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области», — отметил Бастрыкин.

Он пояснил, что Следственным комитетом по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса России.

По словам Бастрыкина, с 2014 года СК возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине, по которым в том числе проходят 72 представителя ВСУ.