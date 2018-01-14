Мадрид, 14 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. 14 января на стадионе «Сьюдад де Валенсия» был разыгран матч 19-го тура испанской Примеры между командами «Леванте» и «Сельта». Матч завершился минимальной победой «небесных» со счетом 1:0.

Футбол

На 37-й минуте датский вингер Пионе Систо открыл счет — 0:1.

Статистика матча («Леванте"/ «Сельта»)

Удары 9/2

Удары в створ 5/2

Владение 37%/63%

Фолы 19/7

Набрав 25 очков «Сельта» поднялась на 10-е место. «Леванте» с 18-ю очками остался на 16-й строчке.

Составы на матч:

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Коке, Постиго, Луна, Дукуре, Лерма, Моралес, Лопес, Кампанья, Боатенг.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Эрнандес, Лоботка, Васс, Гомес, Аспас, Систо.

Главный арбитр матча: Альфонсо Альварес Искиердо.

Предупреждения: Моралес — 21, Эрнандес — 78, Дукуре — 80, Луна — 87, Коке — 88, Гомес — 89, Рубен — 90+4.

Голы: Систо 37 — 0:1.