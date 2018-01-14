Трабзон, Турция, 14 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В аэропорту турецкого города Трабзона выкатился со взлетно-посадочной полосы и чуть не упал в море пассажирский самолета Boeing 737−800 авиакомпании Pegasus Airlines, на борту которого находились 162 пассажира и экипаж. Об этом сегодня, 14 января, сообщают турецкие СМИ.

Alan Lebeda Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines

Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс из Анкары в Трабзон. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно начало сползать с относительно пологого склона прямо в море, но к счастью — завязло в грязи.

Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Причина, по которой самолет выкатился за пределы ВПП устанавливаются. Аэропорт Трабзона работает в штатном режиме.