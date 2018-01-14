Керченская переправа закрыта второй день подряд
Краснодар, 14 января, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа остается закрытой из-за штормового ветра в районе Керченского пролива. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба компании-оператора переправы ООО «Морская дирекция».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение было объявлено на Юге России 11 января. Однако сила ветра пока позволяла осуществлять деятельность паромной переправы. К 13 января ветер усилился настолько, что работу переправы пришлось временно приостановить.
Сегодня ветер все ещё имеет штормовую силу и переправа по-прежнему не работает.
На данный момент, по сообщению ООО «Морская дирекция» в порту «Кавказ» находится 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В порту «Крым» — 38 легковых машин, 14 автобусов и 300 грузовых и малотоннажных автомобилей.
В портах организованы полевые кухни. В круглосуточном режиме работают медицинские пункты.
Синоптики предполагают, что ветер, порывы которого сейчас достигают 20−25 м/с, немного стихнет к вечеру 14 января. Однако даже на 15 января будет действовать штормовое предупреждение.