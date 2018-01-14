Краснодар, 14 января, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа остается закрытой из-за штормового ветра в районе Керченского пролива. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба компании-оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Марина Каширская ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение было объявлено на Юге России 11 января. Однако сила ветра пока позволяла осуществлять деятельность паромной переправы. К 13 января ветер усилился настолько, что работу переправы пришлось временно приостановить.

Сегодня ветер все ещё имеет штормовую силу и переправа по-прежнему не работает.

На данный момент, по сообщению ООО «Морская дирекция» в порту «Кавказ» находится 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В порту «Крым» — 38 легковых машин, 14 автобусов и 300 грузовых и малотоннажных автомобилей.

В портах организованы полевые кухни. В круглосуточном режиме работают медицинские пункты.

Синоптики предполагают, что ветер, порывы которого сейчас достигают 20−25 м/с, немного стихнет к вечеру 14 января. Однако даже на 15 января будет действовать штормовое предупреждение.