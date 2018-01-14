Будапешт, 14 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на одностороннюю политику Европейского союза по отношению к Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном сегодня, 14 января.

Kremlin.ru Виктор Орбан и Владимир Путин

По мнению Орбана, политика, которой следует Евросоюз в целом по отношению к России является односторонней и к успеху не приведёт. Особенно венгерского премьер-министра печалит тот факт, что в наднациональном объединении стало принято критиковать российские власти по поводу и без, чтобы считаться «хорошим европейцем».

Сам Орбан считает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству, но евробюрократы этого не понимают.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», — сказал Орбан.

При этом венгерский премьер отдает себе отчет в том, что его страна в Евросоюзе имеет «условное влияние» — реальную политику ЕС определяют крупные страны, прежде всего Германия и Франция, которые, по словам Орбана, непременно хотят санкций против России.

Орбан считает, что Евросоюзу пора признать тот факт, что российский лидер Владимир Путин «вновь сделал свою страну великой».

«Россия опять является одним из актёров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идёт в первую очередь о том, чтобы держать сплочённым огромное государство, — а всё остальное придёт потом. ЕС, однако, не понимает Россию», — считает Виктор Орбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкое обострение отношений между Россией и Европейским союзом произошло после государственного переворота, инспирированного Западом на Украине в феврале 2014 года. После государственного переворота Крым вышел из состава Украины и вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война, продолжающаяся до сих пор.

На Западе в целом и в Евросоюзе в частности думали, что Россия подчинится планам, согласно которым Украина становится сырьевым придатком ЕС и источником дешевой рабочей силы, а также плацдармом для дальнейшей дестабилизации России, но это оказалось не так.

После того, как Россия приняла Крым и Севастополь в свой состав, в воздухе повис вопрос о пересмотре итогов неконституционного развала СССР, которого Запад крайне боится.