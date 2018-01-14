Пекин, 14 января, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Иранский нефтеналивной танкер, столкнувшийся 7 января у берегов Китая с китайским сухогрузом и горящий все эти дни, затонул. Об этом сегодня, 14 января, сообщает китайский телеканал CGTN.

Pxhere.com Ушел на дно

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение произошло у китайского побережья недалеко от Шанхая. Кто стал виновником столкновения, до сих пор не уточняется. При этом команда китайского сухогруза была полностью спасена. А вот команда иранского танкера полностью погибла.

Известно, что в команду иранского танкера входили 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. На данный момент найдены тела только троих погибших.

После столкновения на танкере, который перевозил газовый конденсат в Южную Корею, прогремел взрыв и начался пожар. Справиться с ним так и не удалось за все эти дни. Сегодня танкер затонул.

Власти Ирана заявили, что все члены экипажа танкера погибли.