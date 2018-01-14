Киев, 14 января, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Украины назвало основные причины, из-за которых украинцы страдают психическими расстройствами. Об этом сегодня, 14 января, сообщает украинские телеканал «Громадьске».

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Внимание к этой теме привлек тот факт, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. Оказалось, что более 3% граждан Украины так или иначе психически больны (1,2 млн человек).

По данным украинского минздрава, психические расстройства украинцев в большинстве случаев связаны с употребление алкоголя и наркотиков. Так, в 2016 году в медикам были вынуждены обратиться 694 928 граждан Украины. Тут речь идёт о таких заболеваниях, как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.

На втором месте среди причин психических заболеваний — травмы мозга или церебральная дисфункция. Здесь речь идет о болезни Альцгеймера или суицидальной деменции. За 2016 год украинский минздрав зарегистрировал 268 646 таких пациентов.

На третьем месте группа умственной отсталости всех степеней — 227 392 заболевших.

На четвертом месте — шизофрения. Ей страдают 173 157 украинцев.

Депрессии, фобии, тревоги — 126 221 человек.

При этом в министерстве подчеркнули, что в их статистике учитываются только те люди, которые проходили амбулаторное лечение или получали консультации врачей в специализированных учреждениях.