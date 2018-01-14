Москва, 14 января, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Сегодня «Единая Россия» предоставила помещения приёмных в 85 регионах для сборщиков подписей в поддержку Путина

Флаг партии «Единая Россия»

Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных, чтобы можно было собрать подписи. Сегодня Партия предоставила несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Приёмные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».

«По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Они работают с 9 утра до 19 часов. О приемных люди знают — они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина имеют возможность это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех», — сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. «Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя», — рассказал Турчак.