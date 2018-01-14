Люберцы, Московская область, 14 января, 2018, 12:28 — ИА Регнум. По факту массового пищевого отравления в столовой кадетской школы в подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Kadet.achinsk.net Кадетская столовая

Напомним, ранее стало известно, что порядка 40 человек госпитализированы из кадетской школы в подмосковных Люберцах из-за пищевого отравления. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уточняется, что госпитализированы 36 детей и трое взрослых. Первые вызовы от пострадавших стали поступать вечером 12 января. Пострадавшие жаловались на боли в животе. Всем был поставлен диагноз — острая пищевая интоксикация. Всего в данной кадетской школе обучаются 1102 ребёнка, работают 100 сотрудников.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового пищевого отравления. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Проводятся следственные мероприятия.

15 января кадетская школа будет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок закрыт до выяснения причин произошедшего.