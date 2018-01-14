Тегеран, 14 января, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран сняли все ограничения на работу мессенджера Telegram, которые были введены на фоне акций протеста в стране. Об этом сегодня, 14 января, сообщает агентство IRNA.

Логотип мессенджера Telegram

Сообщается, что в ночь на 14 января, полностью восстановлен доступ к мессенджеру по каналам беспроводной и сотовой связи. Также снятии блокировки с отдельных каналов мессенджера.

Напомним, частичная блокировка мессенджера Telegram в Иране была введена властями на фоне протестов в крупных городах страны, которые начались 28 декабря 2017 года.

Сперва люди вышли под экономическими и социальными лозунгами, недовольные ростом цен на продукты питания, в частности, яйца. Но очень быстро протест получил политический окрас и зазвучали требования отставки президента Рухани.

Сам президент Рухани заявил, что протесты вызваны как внутренними проблемами в стране, так и вмешательством иностранных государств. Когда протестующие начали вступать в столкновения с силами правопорядка, начались аресты. Всего были задержаны около 450 человек. В результате столкновений погибли не менее 20 человек.