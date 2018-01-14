Тегеран, 14 января, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани считает, что все попытки президента США Дональда Трампа сорвать договоренности по ядерному соглашению между шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном закончились провалом. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

«Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось», — сказал Рухани.

Иранский президент уверен, что это говорит об успешности международных договоренностей, которые взяли верх над «диктатурой».

Напомним, Трамп действительно ещё в период своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что ядерная сделка с Ираном невыгодна США и её следует разорвать.

Придя к власти Трамп начал транслировать жесткую антииранскую риторику и уже несколько раз заявлял, что США выйдут из ядерного соглашения. Однако пока он этого не сделал и даже продлили «заморозку» американских санкций против Ирана, как это предусмотрено соглашением, правда обещал, что делает это в последний раз.

При этом США новь усилили санкции против Ирана, которые были введены в связи с разработкой в этой стране баллистических ракет.

Другие участники этого всеобъемлющего соглашения — Россия, Германия, Великобритания, Франция и Китай негативно относятся у заявлениям Трампа и считают что Иран свою часть сделки полностью выполняет.

Международное агентство по атомной энергетики (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало, что Иран выполняет все условия сделки.

Трамп однако уже потребовал от Евросоюза изменить условия соглашения с Ираном. Евробюрократы ответили, что изучат требования Трампа, но пока будут соблюдать условия сделки.

Суть сделки в том, что Иран отказывается от разработки ядерного оружия, сосредотачиваясь исключительно на мирном атоме. При этом вся иранская ядерная отрасль ставится под жесткий контроль со стороны МАГАТЭ. Взамен великие державы снимают с Ирана санкции, введённые по линии ООН.