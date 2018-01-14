Москва, 14 января, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) ответил на опасения бывшего заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Игоря Романенко, который считает, что российские военные якобы могут заминировать ржавые украинские боевые корабли, находящиеся в Крыму, которые могут быть переданы Украине. Свое мнение на этот счёт Клинцевич опубликовал накануне, 13 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Напомним, тема с украинской военной техникой на территории российского Крыма была поднята президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время его интервью руководителям ведущих российских СМИ.

Тогда Путин заявил, что Россия до сих пор готова передать Украины всю её военную технику, оставленную в Крыму. Речь идёт о бронетехнике, самолетах, кораблях и подводной лодке. При этом Путин констатировал, что данная военная техника находится в очень плачевном состоянии.

Украинские власти внятного ответа на это предложение не дали. В МИД Украины заявили, что этот вопрос «прорабатывается». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал вместе с самолетами, кораблями и бронетехникой передать ещё и сам Крым. Некоторые украинские военные заявили, что оставшаяся в Крыму техника не пригодна к использованию, поэтому она и была там оставлена во время эвакуации украинских военных с полуострова.

А генерал Романенко предположил, что российские военные обязательно заминируют всю военную технику, которая может быть передана Украине. При этом он заявил, что с военной точки зрения Украине нужно принять всю военную технику из Крыма

«Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект», — сказал Романенко.

Клинцевич посоветовал украинскому генералу не делать глупых заявлений.

«Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь», — написал сенатор.

Он также пошутил на тему скрытых взрывных устройств в головах украинского руководства.

«Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — добавил Клинцевич.