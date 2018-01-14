Якутск, 14 января, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Намском районе Якутии насмерть замерзли двое молодых людей, у которых сломался автомобиль. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Якутии.

burs70 Мороз

Следствие установило, что пятеро местных жителей отправились на автомобиле на коневодческую базу для встречи с коневодом. Когда они прибыли на базу, то обнаружили записку от коневода, который сообщил, что он направился на соседнюю базу, находящуюся в 20 километрах. Погода стояла крайне морозная.

Пятеро мужчин приняли рискованное решение продолжить путь и следовать на соседнюю коневодческую базу, однако, автомобиль сломался на середине пути. Вызвать помощь не представлялось возможным, так как дело было в лесу и сотовая связь отсутствовала. Наступало темное время суток.

В итоге мужчины отправились пешком, но двое из них были одеты не по сезону и начали замерзать. Температура воздуха опустилась до минус 50 градусов. Трое тепло одетых мужчин смогли добраться до дальней коневодческой базы и сообщить в полицию о произошедшем.

Когда сотрудники полиции смогли добраться до двух одетых не по сезону молодых людей 23 и 29 лет, они были уже мертвы.

Следственные органы проводят проверку.