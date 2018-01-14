Белград, 14 января, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Знаменитый сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил, что испытывает некоторые трудности в понимании «нового языка» современного кинематографа, который за последние 20 лет сильно изменился. Об этом Кустурица рассказал в интервью изданию Blic, опубликованному 12 января.

Victor Dmitriev Эмир Кустурица

По словам Кустурицы современные фильмы сильно отличаются от тех, что были 20 лет назад, и отличаются не в лучшую сторону.

«Фильм полностью изменил свой характер. Кино уже не то, что было 20 лет назад, даже у меня есть проблемы в понимании этого нового языка. Он определён не так, как это было, когда я начинал 40 лет назад, и когда мы законы кино изучали по Базену (теоретик кино Андре Базен — ИА REGNUM ), полякам и русским», — сказал кинорежиссер.

Он констатировал, что сегодня всего этого уже не существует, так как есть только рынок, предъявляющий требования к создателям фильмов. Все это приводит к путанице, считает Кустурица.

Также режиссёр заявил, что намерен поднять тему, что такое кино, на своём кинофестивале «Кустендорф», который пройдёт в Сербии с 16 по 21 января. Кустурица отметил, что на кинофестивале обсудят и формат сериалов — стал ли он лучшим средством выражения, чем фильм.