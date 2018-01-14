Абакан, 14 января, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Хакасии произошел сход лавины, в результате которого погибли два человека. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Хакасии.

(сс) Hans Снежная лавина

Лавина сошла в районе населенного пункта Приисковый. В том районе группа из шести человек каталась на снегоходах.

Ещё до прибытия спасателей туристы обнаружили под снегом погибшего мужчину. Затем спасатели нашли второго погибшего.