Москва, 14 января, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала, какую должность она мечтала занять в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Об этом она рассказала в интервью программе «Достучаться до звезды» на телеканале «Мир» накануне, 13 января.

Council.gov.ru Мария Захарова

По словам Захаровой, она ещё в институте мечтала стать китаистом и работать в этом направлении.

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», — посетовала официальный представитель МИД РФ.

При этом она считает, что её назначение в пресс-службу не было каким-то специальным выбором в пользу женщин, так как в российском внешнеполитическом ведомстве нет никакого искусственного стимулирования гендерного баланса.

«У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности», — заявила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом повысил в должности официального представителя Министерства иностранных дел России, руководителя департамента информации и печати МИД Марию Захарову, присвоив ей дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.