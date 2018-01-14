Трамп: Написавший книгу обо мне — психически неуравновешенный человек
Вашингтон, 14 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что журналист Майкл Вулфф, который написал книгу «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», является «психически неуравновешенным». Соответствующее сообщение Трамп опубликовал накануне, 13 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Трамп пишет, что фейковые средства массовой информации активно «продвигают фиктивную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения».
Американский президент подчеркнул, что количество лживых новостей растёт, а средства массовой информации даже не пытаются проверить ту информацию, которую выпускают или исправить свои ошибки.
«Ведущие СМИ сошли с ума из-за того, что мы победили на выборах!» — уверен Трамп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января в продажу поступила книга Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Книга действительно содержит множество компрометирующих сведений и комментариев о нынешнем президенте США, членах его большой семьи и ближнего круга. Известно, что книгу Вулфф писал основываясь на сведениях, полученных от бывших сотрудников администрации Трампа, в частности, его главного стратегического советника Стивена Бэннона.
Вулф недвусмысленно дает понять в книге, что Трамп фактически не способен руководить государством, так как плохо воспринимает информацию, не обладает интеллектуальными способностями для выполнения обязанностей президента и не терпит никаких советов.
Сам Трамп уже много раз подвергал книгу и её автора критике. Он даже заявил, что Вулфф и Бэннон — слюнтяи и лжецы. Однако, тот негативный информационный фон, который смогли создать вокруг Трампа демократы (а отчасти и он сам), не придает его словам веса.