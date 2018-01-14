Вашингтон, 14 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что журналист Майкл Вулфф, который написал книгу «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», является «психически неуравновешенным». Соответствующее сообщение Трамп опубликовал накануне, 13 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп пишет, что фейковые средства массовой информации активно «продвигают фиктивную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения».

Американский президент подчеркнул, что количество лживых новостей растёт, а средства массовой информации даже не пытаются проверить ту информацию, которую выпускают или исправить свои ошибки.

«Ведущие СМИ сошли с ума из-за того, что мы победили на выборах!» — уверен Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января в продажу поступила книга Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Книга действительно содержит множество компрометирующих сведений и комментариев о нынешнем президенте США, членах его большой семьи и ближнего круга. Известно, что книгу Вулфф писал основываясь на сведениях, полученных от бывших сотрудников администрации Трампа, в частности, его главного стратегического советника Стивена Бэннона.

Вулф недвусмысленно дает понять в книге, что Трамп фактически не способен руководить государством, так как плохо воспринимает информацию, не обладает интеллектуальными способностями для выполнения обязанностей президента и не терпит никаких советов.

Сам Трамп уже много раз подвергал книгу и её автора критике. Он даже заявил, что Вулфф и Бэннон — слюнтяи и лжецы. Однако, тот негативный информационный фон, который смогли создать вокруг Трампа демократы (а отчасти и он сам), не придает его словам веса.