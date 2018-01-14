Улан-Удэ, 14 января, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Число отравившихся в одном из кафе в Улан-Уде возросло до 133 человек. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии.

Советский плакат Предупреждайте кишечные заболевания, 1960-е

Сообщается, что по данным на утро 14 января за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 133 человека. Все они посещали одно и то же кафе.

На данный момент госпитализация потребовалась 64 людям. Среди отравившихся 12 детей. Медики оценивают состояние отравившихся как средней степени тяжести. У некоторых пострадавших диагностирован сальмонеллёз. Прогноз по выздоровлению — три-четыре дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о массовом пищевом отравлении в Бурятии стало известно накануне. Отравились люди, которые посещали одно из кафе в Улан-Удэ. Сперва сообщалось о почти 60 отравившихся. Затем цифра возросло до 82. Сейчас речь идёт уже о 133 отравившихся.

Роспотребнадзор приступил к проверке данного заведения общественного питания. Сразу же были выявлены грубейшие нарушения санитарных норм. Работа кафе была приостановлена.