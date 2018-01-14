Гонолулу, США, 14 января, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями архипелага за ложную тревогу о ракетном нападении, которая сильно перепугала всех, кто находится на островах. Свое извинение он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 13 января.

K Whiteford Гавайи

«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю всё возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — написал губернатор Айдж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января на Гавайях была объявлена тревога в связи с ракетным нападением. Было распространено сообщение о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Всех людей призвали как можно быстрее найти убежище, а также заверили, что это вовсе не учебная тревога.

Сообщение о ракетном нападении транслировалось по радио и телевидению, а также было отправлено на мобильные телефоны гавайцев. Среди населения возникла паника.

Позже Тихоокеанское командование Вооружённых сил США сообщило, что тревога была ложной и сообщение отправлено по ошибке.

Губернатор сообщил, что отправка сообщения произошла из-за банальной ошибки при передаче смены: новый дежурный просто нажал не на ту кнопку. Дело в том, что в 2017 году на Гавайях была восстановлена система раннего предупреждения о ракетном нападении в связи с постоянными баллистическими испытаниями, которые проводит Корейская Народно-Демократическая Республика.

Специальная комиссия начала расследование данного инцидента.