Киев, 14 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Администрация президента Украины Петра Порошенко пытается отрицать связь главы государства с документами, в которых Порошенко обещает не действовать против интересов Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала накануне, 13 января, пресс-служба президента Украины.

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

Напомним, ранее грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал копии обращений, которые Порошенко направил в 2007 году в Федеральную службу безопасности России после того, как ему было отказано во въезде в РФ. В одном обращении Порошенко уверяет, что занимается привлечением инвестиций «в интересах России». В другом обязуется во время пребывания в России соблюдать её законы и не принимать участия в деятельности, направленной против интересов Москвы.

В администрации президента Украины эти документы назвали «низкопробной подделкой» и «фейком». Якобы их подбросили российские спецслужбы.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», — заявили в пресс-службе президента Украины.

Стоит отметить, что в феврале 2007 года (документы датированы 3 февраля 2007 года) Порошенко как раз было отказано во въезде в Россию. Он прилетел в санкт-петербургский аэропорт «Пулково», но его не пустили на российскую территорию.

Позднее Министерство иностранных дел Российской Федерации пояснило, что запрет Порошенко, который тогда был депутатом Верховной рады, на въезд в Россию является ответом на недружественную политику Киева.