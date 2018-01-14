Вена, 14 января, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Около 20 тыс. человек вышли на улицы Вены. Протест австрийцев направлен против нового правительства страны, сообщает сетевой ресурс Vienna Online.

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Демонстрации в столице Австрии прошли 13 января. Из-за манифестантов перекрыли несколько улиц и ограничили движение наземного транспорта.

Отмечается, что массовые акции Австрии, как правило, не свойственны — манифестации стали заметным событием политической жизни. Данные о каких-либо происшествиях в ходе митингов отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Австрии состоялись парламентские выборы, а 18 декабря 2017 года присягу приняло новое коалиционное правительство Австрии, состоящее из консерваторов и правых.

Возглавил кабинет министров лидер консервативной народной партии, экс-министр иностранных дел Себастьян Курц, его заместителем стал лидер правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Программа нового правительства на 2017−2022 годы включает пункт о об активных мерах, направленных на снятие с России санкционных ограничений.

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