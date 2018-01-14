Вашингтон, 14 января, 2018, 05:13 — ИА Регнум. В президентские выборы в США вмешивалась не Москва, а американские спецслужбы, сообщил правозащитник, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Его статья опубликована на сайте Consortiumnews.com.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

«У нас внезапно появилось документальное доказательство того, что ключевые элементы американского разведывательного сообщества предпринимали попытки подорвать демократический процесс в США», — написал Макговерн, комментируя ранее опубликованную переписку бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж.

В настоящее время ясно, что за попытками фальсификации итогов выборов 2016 года стоит не Россия, отметил экс-аналитик ЦРУ. По его словам, речь идет о «теневых персонажах» из «глубокого подполья» — отдельных руководителях американских разведслужб.

Макговерн подчеркивает, что многие противники Дональда Трампа не хотят замечать очевидного — американской политикой манипулируют, и стоят за этим спецслужбы самих США. В качестве примера Макговерн приводит кампанию по дискредитации Трампа — утверждения экспертов ЦРУ, ФБР и АНБ о связях его предвыборного штаба с Кремлем.

Что касается переписки Стржока, то это — первичное подтверждение коррумпированных намерений и действий разведсообщества, добавил Макговерн. Несколько месяцев доказательства «сговора» Трампа с Москвой активно искали, теперь переписка бывшего контрразведчика ФБР фактически доказывает сговор представителей администрации Барака Обамы, которые препятствовали победе Трампа.