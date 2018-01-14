Киев, 14 января, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2007 году пообещал не вредить России и подписал соответствующий документ. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Слово мужчины

В распоряжении канала оказалось заявление депутата Верховной рады Петра Порошенко, подписанное им 3 февраля 2007 года при въезде на территорию РФ. Порошенко пишет, что обязуется «неукоснительно соблюдать российское законодательство» и «не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».

Еще одно заявление адресовано директору ФСБ, в нем будущий глава Украины отмечает, что не имеет отношения к антироссийской деятельности Виктора Ющенко, занимавшего тогда пост главы украинского государства. Порошенко отмечает также, что привлекает в Россию инвестиции.

«В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область) и «Богдан» (Нижегородская область)», — говорится в документе.

В феврале 2007 года Порошенко было отказано в въезде в Россию — его не выпустили из аэропорта «Пулково». Позже в МИД РФ отметили, что отказ обусловлен недружественной политикой Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович. Новым главой государства стал Петр Порошенко.

В настоящее время Киев следует откровенно антироссийской политике. Так, РФ украинские власти называют «агрессором», который якобы ведет против Киева войну.

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