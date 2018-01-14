Париж, 14 января, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Откровенный роман президента Франции Эммануэля Макрона, написанный им в возрасте 16 лет, посвящен его супруге Брижит. Об этом сообщает французский портал The Local.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Интерес к юности Макрона подогрела биография первой леди Франции, которую готовит к выпуску журналистка Маэль Брун. По сведениям ее источников, в 1993 году будущий президент написал довольно откровенный роман и несколько стихотворений.

Теперь появились новые подробности о создании романа. Бывшая соседка Макрона предположила, что при создании произведения автор черпал вдохновение в своих чувствах к Брижит.

Женщина рассказала, что однажды 16-летний Макрон попросил ее распечатать книгу, которую он написал. В романе было 300 страниц, а его содержание было смелым и «немного непристойным», пояснила она.

Имена героев были изменены, однако женщина уверена — юноша выразил в книге то, что чувствовал к своей будущей жене.

Напомним, Брижит Макрон старше своего супруга на 24 года. С будущим мужем, одноклассником своей дочери, она познакомилась в 1993 году. Эммануэль Макрон посещал уроки литературы, которые вела Брижит Троньё.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга действующего президента Франции вошла в число женщин, которыми жители России чаще всего интересовались в 2017 году. По итогам исследования поисковых запросов российских пользователей самой популярной стала оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Воронёнкова.

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