Газа, Палестина, 14 января, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удары по объектам движения ХАМАС на границе Египта и сектора Газа. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает газета The Jerusalem Post.

רס ,עופר, חיל האוויר הישראלי F-35I, ВВС Израиля

Элементы «террористической инфраструктуры» в секторе Газа подверглись воздушному удару 13 января. Израильские военные подчеркнули, что ответственность за обстановку в сектора Газа полностью лежит на палестинском движении ХАМАС, которое Тель-Авив считает террористической организацией.

Предыдущий удар по сектору Газа израильская сторона нанесла 4 января, отвечая на три палестинских ракеты, выпущенные ранее. В декабре 2017 года по территории Израиля было выпущено почти 40 ракет, данных о погибших не было.

За тот же период израильская армия поразила более 40 объектов ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось о двух погибших и порядка 30 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале декабря, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей государства Израиль и начале переноса туда американского посольства из Тель-Авива. Город является спорной территорией в противостоянии Израиля и Палестины.

Израильская сторона с одобрением восприняла инициативу Трампа. Жители Палестины отреагировали массовыми беспорядками, которые были подавлены израильской полицией.

Читайте также: В Израиле взорвалась ракета из сектора Газа