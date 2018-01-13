Гонолулу, США, 14 января, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Жители американского штата Гавайи получили ложное оповещение о ракетной угрозе из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал губернатор штата Дэвид Иге, передает CNN.

K Whiteford Гавайи

По словам Иге, инцидент произошел во время стандартной процедуры передачи смены — один из сотрудников нажал не ту кнопку. Губернатор Гавайев отметил, что сообщение о приближающейся ракете ушло не только на мобильные телефоны местных жителей, но также на радио и телевидение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января жителей Гавайев оповестили о запущенной в направлении архипелага баллистической ракете. Из сообщения следовало, что населению нужно срочно искать убежище и не воспринимать происходящее как учения.

Ракетную угрозу опровергла член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Ссылаясь на «должностных лиц», она сообщила о ложной тревоге.

В опубликованном пресс-секретарем Белого дома Линдси Уолтерс заявлении говорится, что президента США Дональда Трампа проинформировали об учениях по готовности Гавайев к чрезвычайным ситуациям. Федеральная комиссия по связи США занялась расследованием инцидента.

В конце 2017 года на Гавайях была восстановлена система оповещения о возможном ядерном ударе. Это произошло на фоне заявлений Пхеньяна о том, что северокорейские баллистические ракеты способны поразить любую цель в США.

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